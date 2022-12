Tenemos la necesidad de arriesgar para ganar a Colombia: Bauza

Argentina tiene que "arriesgar y ganar" ante Colombia el martes en el duelo por la clasificatoria sudamericana al Mundial de Rusia-2018, dijo su entrenador Edgardo Bauza este domingo en conferencia de prensa tras un entrenamiento del equipo en Buenos Aires.

"Necesitamos que el equipo mejore en cuanto a la producción y ese mejorar implica que puedan imponer en algún momento la jerarquía que tienen", dijo Bauza cuyo equipo, con Lionel Messi a la cabeza, viene de caer 3-0 ante su archirrival Brasil.

Argentina está en el infierno, en un sexto lugar que lo deja fuera hasta de una repesca con el ganador de Oceanía. Colombia viene a defender con uñas y dientes un trabajoso tercer lugar.

Ambos se enfrentarán el martes en el estadio Bicentenario de la provincia de San Juan, 1.030 km al oeste de Buenos Aires.

Colombia tiene "jugadores importantes con individualidades de cuidado y hemos tratado de trabajar en eso para contrarrestarlo. Tenemos la necesidad de ganar y tenemos que arriesgar", dijo Bauza.

En el entrenamiento, complicado por una lluvia torrencial en el predio de la AFA en Ezeiza, 30 km al sur de Buenos Aires, Bauza puso a Lucas Pratto en lugar de Gonzalo Higuaín, en un equipo en el que jugaron Gabriel Mercado y Éver Banega.

"Todavía no los confirmé", dijo consultado sobre si los tres jugadores estarán en el once inicial. "Tengo 26 jugadores y todos están en condiciones de jugar", agregó.

Sobre el ánimo del equipo tras la bofetada que le propinó Brasil, Bauza aseguró que están "con unas ganas bárbaras".

"Hay que hacer un buen partido y ganarlo, no hay que buscar excusas. El plantel está bárbaro, deseoso de hacer un buen partido y ganarlo", dijo.

Bauza admitió que Argentina atraviesa un presente "complicado, con muchos puntos perdidos de local", sin embargo afirmó que "nunca" puso en duda que finalmente conseguirá clasificarse al Mundial.

"Estamos en una situación difícil, Argentina perdió puntos de local que hoy nos duelen, pero seguimos dependiendo de nosotros y veo al grupo con muchas ganas y fuerza", aseguró.

Bauza se dijo despreocupado sobre las declaraciones de algunos jugadores como Javier Mascherano que, tras la caída con Brasil, opinó que la selección había "tocado fondo".

"Me parece saludable que exprese lo que siente y que no se guarde nada, sacar esa bronca que uno tiene adentro va a ayudar a que podamos ir solucionando los problemas. Sabemos la situación en la que estamos", dijo.

Respecto a los rumores que hablan de una eventual salida suya si Argentina cae ante Colombia, Bauza dijo que tampoco le preocupan.

"Lo que menos me preocupa es mi situación", subrayó, y recordó que vivió "situaciones peores" en el fútbol.

"En (Liga de) Quito me sacaron del estadio en patrullero porque me querían linchar. A los cuatro meses éramos campeones de América y me hicieron un Bauza de oro", recordó sobre la Copa Libertadores que ganó como entrenador del equipo ecuatoriano en 2008.