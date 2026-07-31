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Tenso momento entre Paredes y Wilmar Roldán en la Copa Sudamericana: hubo empujones

El cruce comenzó cuando Paredes se interpuso en el camino del juez colombiano mientras este intentaba sancionar a un jugador de Boca con tarjeta amarilla.

Roldán y Leo Paredes
Roldán y Leo Paredes
Foto: captura de video
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Un fuerte cruce protagonizaron el árbitro colombiano Wilmar Roldán y el mediocampista argentino Leandro Paredes durante un partido de la Copa Sudamericana entre O'Higgins vs. Boca Juniors. En cuestión de segundos, lo ánimos se caldearon y hubo empujones entre ambos.

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El cruce comenzó cuando Paredes se interpuso en el camino del juez colombiano mientras este intentaba sancionar a un jugador de Boca con tarjeta amarilla. En las imágenes se observa que Roldán intentó apartarlo con el brazo, pero el futbolista reaccionó quitándole el contacto, lo que derivó en un empujón más enérgico por parte del árbitro.

Video del cruce entre Paredes y Roldán

En Blog Deportivo, los analistas coincidieron en que el primer acto de indisciplina fue del jugador argentino al obstaculizar el recorrido del árbitro y mantener una actitud desafiante. También señalaron que, aunque la reacción de Roldán no es habitual ni recomendable, el juez no debía permitir que un futbolista condicionara su autoridad dentro del terreno de juego.

Tras el incidente, varios jugadores se acercaron para calmar los ánimos y evitar que la confrontación escalara. Paredes, que ya había recibido una tarjeta amarilla, optó por no responder al segundo empujón, mientras Roldán mantuvo el control de la situación y sancionó al defensor argentino Jorge Figal.

Al final, el partido de playoff terminó a favor del xeneize con definición desde el punto penal 3-4. El próximo rival de Boca Juniors en octavos de final será Deportivo Recoleta.

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