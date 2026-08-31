Tolima toma radical decisión en partido contra Cúcuta para evitar violencia

Deportes Tolima tomó una radical decisión para el partido de este lunes contra Cúcuta Deportivo: jugará a puerta cerrada, luego de que el club recibiera información que pone en riesgo la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales. La medida fue adoptada por disposición de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué y busca evitar hechos de violencia alrededor del compromiso.

El periodista Julián Capera detalló en Blog Deportivo que la determinación se produjo después de que el Tolima tuviera conocimiento de una protesta que habría sido planeada y en la que algunas personas tendrían la intención de ingresar al escenario deportivo.

Ante esto, el propio Deportes Tolima confirmó la situación a través de un comunicado oficial que fue publicado en sus redes sociales.

“Hemos recibido amenazas que me atentan contra la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales”, señaló el club, que además explicó que la decisión de cerrar las puertas responde directamente a una prioridad: “Nuestra prioridad absoluta es preservar la vida y la integridad de todos los asistentes al escenario”.



Devolución de dinero

La medida también afectará a quienes ya habían adquirido entradas para el encuentro frente al Cúcuta. En ese sentido, el equipo informó que los aficionados deberán estar atentos a las instrucciones relacionadas con la compensación de las tiqueteras. Asimismo, indicó que “las puertas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso” y que cualquier determinación posterior será comunicada oportunamente.



ATENCIÓN‼️ Hemos dispuesto tres alternativas para nuestros tiqueteros. Conoce las opciones y elige la que prefieras.



Nos vemos pronto en La Hoguera del Indio. pic.twitter.com/J7F6dV4YTR — Club Deportes Tolima (@cdtolima) August 31, 2026

Lastimosamente, la violencia en el fútbol colombiano se ha tomado las canchas en las últimas fechas de la liga: en El Campín durante el partido Santa Fe vs. América y luego en Palmaseca en el duelo Cali vs. Bucaramganga.



Posiciones en la liga

La decisión llega además en medio de la competencia por los primeros lugares de la tabla. Tolima ocupa actualmente la sexta posición con 10 puntos, mientras que Cúcuta Deportivo aparece décimo con ocho unidades. América de Cali lidera la clasificación con 17 puntos, seguido por Nacional y Medellín, ambos con 12, mientras que Millonarios y Llaneros suman 11. Más allá de lo deportivo, el duelo entre Tolima y Cúcuta quedó marcado por una medida que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en los estadios y la necesidad de evitar que la violencia termine afectando directamente a los aficionados.