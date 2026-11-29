La Dimayor anunció que medidas contundentes contra el caso de racismo que sufrió el futbolista del América de Cali, Dany Rosero, durante el partido frente a Millonarios en el estadio El Campín. El organismo también trabaja para identificar al hincha responsable de los hechos y activar las medidas correspondientes.

La situación se presentó durante el encuentro entre ambos equipos por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, cuando el defensor escarlata fue víctima de insultos racistas y escupitajos por parte de un aficionado mientras se dirigía hacia los camerinos luego de sufrir una expulsión.

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¿Qué hará la Dimayor por los actos de racismo contra Dany Rosero?

La División manifestó su rechazo a los comportamientos racistas, violentos e intolerantes ocurridos durante el encuentro entre Millonarios y América de Cali.



La entidad informó que adelanta gestiones junto con Millonarios y las autoridades distritales de Bogotá para establecer la identidad de la persona señalada de protagonizar la agresión contra el jugador.

Una vez se logre identificar al responsable, la Dimayor anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que los hechos sean investigados por las autoridades competentes.

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El organismo también indicó que el caso será trasladado a la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en los Estadios, instancia en la que participan diferentes entidades del Gobierno y autoridades relacionadas con la organización y seguridad de los escenarios deportivos.

¿Qué medidas se activarán tras la agresión en El Campín?

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La Dimayor explicó que el caso será abordado junto con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Deporte y otras autoridades, con el objetivo de activar los protocolos correspondientes y prevenir que situaciones similares vuelvan a presentarse en los estadios del país.

En su pronunciamiento, la entidad insistió en que el fútbol profesional colombiano no puede convertirse en un espacio para la discriminación, el racismo o la violencia, comportamientos que afectan los principios de convivencia y respeto que deben prevalecer en las competencias deportivas.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar que los escenarios deportivos sean lugares en los que las familias y los aficionados puedan participar sin temor a sufrir agresiones o actos discriminatorios.