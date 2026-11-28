A diez años del accidente aéreo que acabó con la vida de 71 personas, el periodista argentino Javier Sinay reconstruye los hechos, analiza la cadena de responsabilidades y recoge testimonios de quienes lograron sobrevivir a la tragedia.

La tragedia del Chapecoense, ocurrida el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión que transportaba al equipo brasileño hacia Medellín se estrelló en el Cerro Gordo, sigue dejando preguntas sobre las circunstancias que rodearon el accidente. Una década después, el periodista y escritor argentino Javier Sinay presenta nuevas pistas sobre lo ocurrido en su libro 'El secreto de los sobrevivientes', una investigación que busca ir más allá de las explicaciones conocidas sobre el siniestro.

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En entrevista con el El Radar, Sinay explicó que su interés por escribir el libro surgió de una pregunta que apareció poco después del accidente. En ese momento, San Lorenzo había disputado una de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Chapecoense. Durante el partido, un jugador del equipo argentino tuvo una oportunidad clara de gol en los últimos minutos, pero no logró convertirla.

Tiempo después, al referirse a la tragedia aérea, el futbolista planteó una reflexión que llamó la atención del periodista: "¿Y si yo hubiera hecho ese gol?". Para Sinay, aquella pregunta abrió una inquietud sobre las circunstancias que pueden cambiar por completo el destino de las personas y terminó convirtiéndose en el punto de partida de su investigación.



BLU Radio. Tragedia del Chapecoense // Foto: AFP RAUL ARBOLEDA/AFP

Los hallazgos de la investigación sobre el accidente del Chapecoense

Durante su trabajo periodístico, el escritor entrevistó a diferentes personas relacionadas con el caso y tuvo acceso a documentos que le permitieron reconstruir aspectos poco conocidos de la operación aérea.

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Entre sus principales hallazgos están los testimonios de Ricardo Albacete Vidal, exsenador venezolano y hombre vinculado con la creación de LaMia, compañía propietaria del avión accidentado, y de Celia Castedo Monasterio, funcionaria del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde donde despegó la aeronave con destino a Medellín.

Sobre Albacete Vidal, Sinay explicó que, aunque en los documentos aparecía como el hombre que alquilaba el avión a la compañía, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía del estado brasileño de Santa Catarina y una comisión parlamentaria del Senado de Brasil señalaron que habría tenido un nivel de control mayor al que inicialmente se conocía. Sin embargo, aclaró que esa participación no quedó demostrada formalmente y que existen indicios al respecto.

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El periodista también destacó la conversación que sostuvo con el exsenador, quien respondió cerca de 40 preguntas sobre el caso. Según relató, durante la entrevista, Albacete Vidal no manifestó sentirse responsable por lo sucedido.

Otro de los testimonios relevantes fue el de Celia Castedo, quien detectó cinco errores en el plan de vuelo antes de que la aeronave despegara. La funcionaria elaboró un informe sobre las inconsistencias, pero posteriormente fue señalada por las autoridades bolivianas y quedó a la espera de un juicio. Su argumento es que, desde el cargo que desempeñaba, no tenía la autoridad para impedir que un avión iniciara su recorrido.

¿Quiénes fueron los responsables de la tragedia?

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la cadena de decisiones y fallas que terminó provocando el accidente. Aunque el piloto y socio director de LaMia aparece como uno de los principales responsables, Sinay considera que limitar la explicación a su actuación dejaría por fuera otros factores determinantes.

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"Quizás él sea el último eslabón en una cadena de responsabilidades", señaló el escritor al referirse al piloto, quien habría tomado decisiones relacionadas con el combustible para evitar los costos de una escala de reabastecimiento.

Para el periodista, también es necesario examinar el funcionamiento interno de la compañía, las deficiencias de los sistemas de aviación en Sudamérica y Latinoamérica y el papel de las empresas aseguradoras, cuyo poder, según explicó, puede llegar a ser incluso mayor que el de las propias agencias nacionales de aeronáutica.

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La investigación también aborda otras hipótesis y subtramas que surgieron alrededor del accidente, incluida una teoría que involucraba a otros actores políticos de Venezuela y Cuba, pero que finalmente fue descartada. Sinay considera que revisar estos elementos permite comprender la dimensión del caso sin reducirlo a una sola persona.

Los sobrevivientes del accidente: la suerte también fue determinante

El libro también recoge las experiencias de algunos de los seis sobrevivientes del accidente. Entre ellos están Jimena Suárez Otterburg, tripulante de cabina, y Darwin Tumiri, mecánico de la aeronave. Sinay explicó que no todos aceptaron hablar, una decisión que considera completamente comprensible.

Al reconstruir sus experiencias, el periodista encontró que sobrevivir a una tragedia de estas características no siempre tiene una explicación sencilla. La ubicación dentro del avión, las condiciones en las que quedó el fuselaje y la capacidad de reaccionar rápidamente pudieron influir en que algunas personas lograran salir con vida.

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Como ejemplo, mencionó que Tumiri adoptó una posición corporal de protección durante el impacto. Sin embargo, insistió en que no existe una fórmula que permita explicar por completo por qué unas personas sobreviven y otras no.

En ese sentido, recordó una reflexión de Waleska Fortini, gerente de respuesta a emergencias de un importante grupo aéreo de la región, quien le explicó que múltiples factores intervienen en estos acontecimientos.

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"Y también influye la suerte, que es lo que no podemos explicar", concluyó Sinay.