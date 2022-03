Triste final del ‘Fuicioso’: muerte de reconocido hincha enluta a Atlético Nacional

Una triste noticia se conoció en la noche de este sábado. La muerte de uno de los hinchas de Atlético Nacional enluta al equipo verde previo al clásico paisa que se disputará este domingo en el Atanasio Girardot.

Fabián Alberto Betancur Pérez, mejor conocido como ‘El Fuicioso’, murió por un fuerte golpe tras caer a una quebrada cercana a su vivienda, en Bello, Antioquia. La noticia de su muerte fue confirmada por Claudia Gómez, su pareja.

Betancur Pérez, de acuerdo al reporte de las autoridades, vivía con su esposa en una canalización cercana a una de las vías del metro de Medellín, cuando el pasado jueves sufrió el fatídico accidente. Su cuerpo fue encontrado por miembros del CTI de la Fiscalía.

El hombre se volvió famoso en las redes hace cerca de siete años por un video en el que le preguntaban sobre la infidelidad, pero terminó hablando maravillas de su equipo del alma. Justamente en la víspera de un derbi montañero.

«Pues yo opino qué, sabe qué, todo bien, todo bonito, solo Nacional a morir. Sabe qué, solo Nacional, juiciosos. Un 3-0 hoy con la ayuda de Dios, solo verde a morir. Somos de los mejores. ¿Infidelidad? Qué gente más irresponsable en esta vida, ome. Dios los bendiga», dijo en su momento.

Hace solo días, Betancur Pérez había pedido a través de las cámaras de Telemedellín, ayuda para mejorar su condición de vida. Él junto a su pareja atravesaban serias dificultades económicas.

«Yo le pido mucho a la Alcaldía que me ayude, que me colabore. Estamos en la calle, me duele mucho», expresó en un clamor angustiante por su situación. Esas fueron las últimas palabras, en cámara, que se conocieron al ‘‘Fuicioso’.