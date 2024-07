Una millonada pagaría Manchester United por Richard Ríos: Palmeiras no quiere dejarlo ir

La excelente Copa América que registró elvolante colombiano Richard Ríos vistiendo la camiseta tricolor le valió un incremento en su pase y ser el centro de atención de grandes equipos que lo quieren tener en sus filas.

En una reciente revelación, la prensa inglesa informó que el Manchester United está preparando una oferta de 20 millones de euros, más de 87.000 millones de pesos, por Richard Ríos, el talentoso volante de la Selección Colombia y actual jugador del Palmeiras. Esta noticia, difundida por el reconocido medio británico Four Four Two, captó la atención de los seguidores del fútbol internacional.

Según el medio, la oferta de los "Diablos Rojos" llegará al Palmeiras motivada por la destacada actuación de Ríos en la Copa América 2024, donde Colombia alcanzó el segundo lugar. El volante colombiano fue una pieza clave en el esquema del seleccionado tricolor, demostrando su calidad y habilidades en el medio campo.

El Manchester United busca reforzar su primera línea de volantes ante la próxima temporada que comenzará en agosto. La adquisición de Richard Ríos estaría dentro de sus planes con el objetivo de fortalecer su plantilla y mejorar su rendimiento competitivo.

Obstáculos en la negociación

A pesar del interés del Manchester United, las negociaciones no serán sencillas. Palmeiras no está dispuesto a desmantelar su equipo, especialmente tras la reciente venta de Endrick al Real Madrid y la transferencia de Luis Guilherme al West Ham United. El técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, ha dejado clara la postura del club: Richard Ríos no está en venta.

El desempeño de Ríos en 2024 ha sido notable. Ha disputado 29 partidos con Palmeiras, acumulando dos anotaciones y una asistencia. Su impacto en el campo y su capacidad para controlar el juego han sido determinantes para su equipo.

Richard Ríos y su brillante Copa América

La participación de Richard Ríos en la Copa América 2024 fue sobresaliente. Aunque Colombia perdió la final ante Argentina, Ríos se destacó por sus actuaciones en el centro del campo. Con 24 años, demostró ser un maestro en la distribución del balón y en la interrupción de los ataques rivales. Además, fue el regateador más exitoso del torneo, completando 18 regates, superando incluso a Lionel Messi, quien logró 12. Su gol de larga distancia contra Panamá en los cuartos de final fue uno de los momentos más memorables del torneo.

Expectativas con el volante colombiano

Mientras el Manchester United evalúa la situación y prepara su oferta, los aficionados y analistas del fútbol siguen atentos a los desarrollos de esta potencial transferencia. La llegada de Richard Ríos a la Premier League sería un movimiento significativo tanto para el jugador como para el club inglés.

Por el momento, el futuro de Richard Ríos sigue siendo incierto, con Palmeiras decidido a mantenerlo en sus filas y el Manchester United mostrando un fuerte interés en su talento. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el desenlace de estas negociaciones y el destino del prometedor volante colombiano.

