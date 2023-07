"Vamos a ganar con gol de Manuela Vanegas": la curiosa llamada previa a la victoria ante Alemania

Este domingo, 30 de julio, se vivió un momento histórico en el fútbol colombiano luego de que, en territorio oceánico, la Selección Colombia femenina venciera a Alemania en la fase de grupos del Mundial. Varias jugadoras se pintaron la tricolor en el alma e hicieron una actuación digna de una Copa del Mundo, como fue el caso de Linda Caicedo, Catalina Usme o Manuela Vanegas.

Fue hasta el último minuto que Colombia conoció la victoria ante las alemanas. Gracias a Manuela Vanegas, el país se despertó con una inmensa alegría, hecho que ya había anticipado la jugadora unas horas antes, pues su formadora, Luz Estela Zapata, reveló en Blog Deportivo la llamada previa al partido.

"La comunicación mía con ella (Manuela), es del día a día. Ella el sábado, yo lo estaba dando un consejo, le dije 'Manuela, mucha mente, muy conectada'; ella me dijo 'tranquila', pues es una mujer con una mentalidad diferente, ella no hay cómo dimensionar de lo que es capaz de hacer, y, pues, ese día tenía una reunión familiar y como a las 1:35 de la mañana me llamó y me dijo que todo iba a estar bien, ella me dijo: 'Luz, vamos a ganar con gol de Manuela Vanegas", reveló su formadora.

Sin duda esto para Luz Estela fue algo único, quien además se desveló para ver el partido, y aseguró que nunca había estado tan segura de apoyar a ella, como cuando la llevó por primera vez a los 12 años al mundo deportivo. Ya posterior al gol, Manuela Vanegas y su formadora sostuvieron una conversación en donde le escribió: "Te le dije, te dije que Manuela haría gol".

"Manuela no juega sola, Colombia tiene una buena columna vertebral línea por línea", manifestó Luz Estela, quien además resaltó la afinidad que hay en el equipo y entre las jugadoras para construir un sueño: ganar la Copa del Mundo.

Vea el gol de Manuela Vanegas con Colombia en el Mundial