Video: James Rodríguez cerró el año con un golazo desde fuera del área en victoria de Olympiacos

Este miércoles, 28 de diciembre, en el partido entre el Olympiacos y el Asteras por la Superliga de Grecia, el mediocampista colombiano James Rodríguez marcó el segundo gol de su equipo y cerró el año con un golazo desde fuera del área.

El jugadorcucuteño, quien arrancó de titular en el partido, marcó el segundo tanto del Olympiacos al minuto 35´ de la primera parte, en una jugada en la que se asoció con Hwang In-Beom, quien recibió un balón del colombiano, devolviéndolo de primera intención, en una pared, para que el 10 de la Selección Colombia sacara un latigazo de pierna zurda desde afuera del área que dejó sin reacción al golero rival.

Al final, el equipo griego goleó 5 a 0 a su rival con una buena actuación de James Rodríguez, quien salió del partido al minuto 72.

Con este tanto, el talentoso volante colombiano cerró el 2022 y marcó su tercer gol desde que llegó al Olympiacos, Grecia, procedente de la liga catarí de fútbol después de marcarle al Lamia y PAOK y después de superar varios lesiones que lo alejaron de las canchas por un buen tiempo.

Golazo de @jamesdrodriguez en el último partido del año del @olympiacosfc en la Superliga de Grecia 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/3pWRES9Kcu — Carolina Castellanos (@Carito1929) December 28, 2022

¿Cuándo volverá a jugar James Rodríguez con el Olympiacos?

El próximo reto de James Rodríguez será en el 2023, cuando su equipo visite al Lonikos de Nicea el próximo martes, 3 de enero. Olympiacos marcha tercero en la Superliga griega a nueve puntos del líder, Panathinaikos y, próximamente, también tendrá que disputar los octavos de final de la Copa de Grecia.

A nivel internacional no tendrá más partidos, debido a que su equipo quedó último de su grupo en la Europa League. Además, cabe resaltar que, James Rodríguez no jugó el torneo internacional, ya que por lo tarde de su fichaje no logró ser inscrito en la fase de grupos del torneo.

