Wilder Medina confesó su intención de atentar contra referente de la Selección Colombia

En una entrevista en el programa 'Se dice de mí' de Caracol Televisión , el exfutbolista Wilder Medina, recordado por su paso por Santa Fe y Deportes Tolima, reveló que tras la derrota en la final del fútbol colombiano de 2013, estuvo a punto de atentar contra la vida de Camilo Vargas, hoy arquero de la Selección Colombia y Atlas de México.

Medina relató que, tras perder la final ante Atlético Nacional, tuvo un fuerte enfrentamiento con Vargas en el camerino. "Él llegó diciendo: 'No, tranquilos, perdimos la final, no pasa nada'. Y como que se me vino todo y me fui a darle puños", contó. En un momento de ira, incluso pensó en cometer un acto irreversible: "Dije: 'Le meto un tiro a ese muchacho y acabo el fútbol. Así me toque irme pa’ la cárcel, yo lo pago'".

Sin embargo, una llamada del entonces presidente de Santa Fe, César Pastrana, lo detuvo. "Don César me dijo: 'Usted está tomado, vaya descanse, yo voy a presentar su carta de renuncia'", recordó. Doce años después, Medina reflexionó: "Si hubiera llegado al entrenamiento, con esa rabia y con tragos encima, lo hubiera cometido".

Una carrera truncada por las drogas y el alcohol

Oriundo de Puerto Nare (Antioquia), Medina creció en un entorno humilde y lleno de dificultades. La muerte de su padre, quien lo apoyaba en su sueño de ser futbolista, lo marcó profundamente. Al mudarse a Rionegro, se vio envuelto en un mundo de violencia, pandillas y drogas.

Aunque debutó como profesional en 2003 con Atlético Huila, sus problemas con el alcohol y las drogas lo persiguieron. Medina confesó que consumía cocaína para contrarrestar los efectos del licor y poder seguir jugando. Esta adicción le impidió consolidarse en el fútbol, a pesar de su talento.