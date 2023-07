Yoreli Rincón respondió por su ausencia en la Selección Colombia: "Yo estoy muy tranquila"

Llegó el día del debut de la Selección Colombia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda ante Corea del Sur. Sin duda, la expectativa crece por lo que puede lograr el equipo en este certamen y Yoreli Rincón, exjugadora del equipo, dijo que no queda nada más que desearle lo mejor al equipo.

"No venía siguiendo los partidos de la Selección Colombia, así que el nivel no lo sé. He visto cómo viene el nivel del Mundial, pues ha venido en sorpresa desde un Francia que no pudo ganar, un Inglaterra que se esperaba un resultado mayor; creo que los equipos son diferentes ya que no hay diferencias tan grandes", manifestó Yoreli Rincón en diálogo con Blog Deportivo.

Asimismo, Rincón lamentó su situación con la Selección Colombia ya que "estaría ad portas" de su quinto Mundial profesional: "Soy un ser humano, no soy de piedra. Sabes que si fuera por temas deportivos, pues estaría cerca de disputar un nuevo Mundial, pero bueno, la vida sigue".

¿Vetaron a Yoreli Rincón?

"No sé absolutamente nada, a mí nadie me lo ha dicho de frente, dejemos lo que se ha dicho. He visto en entrevistas que le han hecho al técnico donde ha dicho que es un nivel muy bajo el mío (...) No, yo estoy muy tranquila. Salgo de ser la máxima asistidora de la Serie A, de estar en el once ideal de la Serie A. Creo que fue un tiempo muy bueno, lo importante es que sume siempre a mi carrea", manifestó la futbolista.

BLU Radio. Yoreli Rincón / Foto: @Inter_Women

Publicidad

¿Qué espera de la Selección Colombia en el Mundial?

Yoreli Rincón entiende la responsabilidad que tiene hoy Linda Caicedo por la presión que hay entorno a ella. Por esta razón, le pidió a todos que eviten juzgarla si algo sale mal porque "sigue siendo una niña".

Asimismo, el mensaje debe ser con todo el equipo y hay plantel capaz de lograr grandes cosas, pues hay "un esfuerzo tremendo" detrás de este tipo de competencias que necesitan de apoyo para llegar lejos.

Publicidad

"La edad y todo, pero el saber en qué momento se va al 2.000 o al 5.000. Linda tiene las capacidades porque tiene todo, pero con el tiempo va a aprender que si coge el balón en mitad de cancha se va a ir driblando", añadió.