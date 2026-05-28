Golpe en Roland Garros: Jannik Sinner cae en segunda ronda ante Cerúndolo

Jannik Sinner, número uno del mundo y favorito al título, fue eliminado en la segunda ronda de Roland Garros. Debilitado por el extremo calor y el cansancio al final del tercer set, después de haber ganado las dos primeras mangas, el italiano sucumbió ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Sinner era, por amplio margen, el principal favorito para quedarse con el título.

El número 1 del mundo, eliminado la primera semana de la competencia

La eliminación de Sinner obedeció a un golpe de calor y al agotamiento físico. En 2025 alcanzó la final de Roland Garros, pero la perdió ante Carlos Alcaraz. Este torneo es el único Grand Slam que le falta conquistar al italiano, por lo que tendrá que esperar hasta el próximo año para volver a intentarlo. El partido duró más de tres horas y Sinner perdió en cinco sets (6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6).

En su primer partido del certamen, Sinner venció cómodamente al francés Clément Tabur (6-1, 6-3 y 6-4). Al comienzo del encuentro contra Juan Manuel Cerúndolo, número 56 del ranking ATP, el italiano dominó las acciones. Sin embargo, al cierre del tercer set sufrió una caída en su rendimiento y cedió tres juegos consecutivos. Cuando el marcador estaba 5-4, hizo una pausa de algunos minutos para descansar. Fue un receso insuficiente que no le permitió retomar el control del partido.



Las últimas mangas parecieron un calvario para el ganador de cuatro títulos de Grand Slam. Al parecer, el italiano fue víctima de la ola de calor que enfrenta París, donde el termómetro superaba los 30 grados durante el encuentro. Además, en un momento del partido, Sinner pareció quejarse ante su entrenador de un dolor.

“Nadie es un robot, no tenía energía hoy, es una cosa que puede pasar… Tuve dificultades, me sentía mal, la cabeza me daba vueltas”, señaló Sinner en la rueda de prensa posterior al partido.

Publicidad

Zverev o Djokovic se perfilan como favoritos

Al final, nadie imaginaba que Sinner quedara eliminado del torneo en la primera o segunda ronda. Era el principal favorito al título por ser el número uno del ranking ATP y porque Carlos Alcaraz, campeón en 2025, está ausente por una lesión en la muñeca. Con la eliminación de Sinner, esta edición de Roland Garros queda más abierta que nunca. Ahora aparecen como favoritos el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic, quien busca su título número 25 de Grand Slam.