Semifinales definidas en Montecarlo con Alcaraz, Sinner, Zverev y Vacherot

Están definidos los semifinalistas del Masters 1000 de Montecarlo. Este sábado, a las 6:00 de la mañana, en la cancha de arcilla Court Rainier III, el alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP, enfrentará al italiano Jannik Sinner, número dos del mundo. La otra llave está compuesta por el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y el monegasco Valentin Vacherot, número 23 del mundo. En caso de que Sinner le gane a Zverev y Alcaraz supere a Vacherot, el número uno y el dos del mundo se enfrentarían en la final.



Ya se definieron las semifinales del Masters 1000 de Monte Carlo

Por su parte, Vacherot superó al australiano Alex de Miñaur, número 6 del mundo. El monegasco ganó en tres sets, con parciales de 6-4, 3-6 y 6-3, en dos horas y 21 minutos. Este año logró el Masters 1000 de Shanghái. Vacherot entrará el lunes al top 20 de la ATP, por primera vez en su carrera, un logro que marca un inusual ascenso, ya que hace un año era 259 del mundo.

Sin embargo, el favorito para llegar a la final es el español Carlos Alcaraz, por un lado porque es el número uno del mundo y, por otro, porque este año conquistó el Abierto de Australia. Para llegar a las semifinales, hoy eliminó al kazajo Alexandre Bublik con un claro 6-3 y 6-0.

“Tuve que correr mucho de lado a lado, tuve que defender y después unos cuantos juegos me dieron mucha confianza en el partido. Estuve jugando de forma agresiva y disputé un gran partido, muy sólido, contra un jugador del que no sabes qué va a hacer”, comentó Alcaraz después del partido.



Zverev, número 3 del mundo, derrotó al brasileño Joao Fonseca, número 40 del mundo. En su primer partido de cuartos de final, Fonseca, con 19 años, puso en muchos aprietos a Zverev, quien, de ganar en Montecarlo, completaría el pleno de Masters 1000 en tierra, tras haber conquistado ya Roma y Madrid. Fonseca, que jugaba unos cuartos de final de un Masters 1000 por primera vez, pagó su inexperiencia en los momentos clave (47 errores no forzados por 36 de Zverev) y acabó derrotado en tres sets, por 7-5, 5-7 (3/7) y 6-3.



Sinner, Zverev, Alcaraz y Vacherot: los semifinalistas

Por su parte, Jannik Sinner, después de vencer al canadiense, número 7 del mundo, Felix Auger-Aliassime, en dos sets de 6-3 y 6-4, declaró al final del partido: “Siento que di un paso adelante hoy. Era un partido muy duro. Sabía que tenía que mejorar ciertas áreas. El saque no está aún como me gustaría, pero, teniendo en cuenta todo, estoy muy feliz”.

El duelo entre Zverev y Sinner será muy reñido. A lo largo de sus carreras se han enfrentado en 12 ocasiones, con ocho victorias para el italiano, de ellas las últimas siete, incluidas las recientes semifinales en Indian Wells y Miami. Sinner suma 20 victorias consecutivas en Masters 1000, algo que en las últimas décadas solo lograron los integrantes del Big 3 (Federer, Nadal y Djokovic).

Las semifinales se jugarán mañana y el domingo se disputará la final en un horario por definir.