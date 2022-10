Habló el esquiador venezolano que hizo “la peor actuación de la historia”

En diálogo con El Camerino, habló Adrián Solano, el deportista colombiano que participó en el Mundial de esquí nórdico de Lahti y que terminó de último en la competición tras varias caídas y accidentes.

“No fue fácil, pues todo el viaje y aventura fue costeado por mis trabajos, ayuda de mi familia y amigos”, dijo.

Indicó que un empresario finlandés reconocido en Venezuela conoció su historia y decidió apoyarlo en su travesía donde tuvo la oportunidad de participar en el Mundial.

“A mí me gusta lo difícil, lo complicado y eso me genera una emoción grande cuando logro hacer cosas de las que piensan que no soy capaz de hacer”, confesó.

Asimismo, afirmó que “aunque no gané, conseguí el reconocimiento de mucha gente que me quiera ayudar y entrenar en el esquí”.

Cabe recordar que el miércoles, el sudamericano intentó con pocas esperanzas clasificarse para la final de la disciplina de 10 kilómetros frente a lo smejores, pero con un coraje y una obstinación que se ganó la admiración de los espectadores.

A falta de cinco kilómetros para pisar la línea de meta, Solano rompió los bastones tras agarrarse con fuerza.

En este momento, empezó a hacer equilibrios antes de retirarse. Este jueves, el venezolano volvió a ponerse los esquíes para la prueba clasificatoria de sprint (1,6 kilómetros).

Llegó el último de 156 participantes, a 10 minutos del primero, el joven prodigio ruso Serguei Ustiugov, quien logró una marca de 3 minutos, 11 segundos y 72 centésimas.

