Hamilton consiguió su primer triunfo desde su llegada a Ferrari

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Montmeló.

Hamilton, de 41 años, elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la F1 al lograr la primera desde que pilota para Ferrari, la séptima en la pista catalana, donde se impuso por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, abandonó, a falta de tres vueltas para meta, una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó duodécimo y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) se tuvo que retirar, por un problema de batería, a falta de quince vueltas para completar las 66 previstas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó octavo, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cruzó decimocuarto la meta -en la que el campeón serbio de tenis Novak Djokovic dio el banderazo de llegada-, logrando su mejor resultado de la temporada.



Alonso abandona en Montmeló por un problema de batería

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, se tuvo que retirar este domingo del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial, en la cuadragésima primera de las 66 vueltas previstas al circuito de Montmeló.

El doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias -dos de ellas en Montmeló: en 2006, el año que revalidó título, con Renault y en 2013, con Ferrari- y 106 podios en la categoría reina, paró su muy deficiente AMR26 en la novena de las catorce curvas de la pista catalana y tuvo que abandonar, por cuarta vez en lo que va de temporada, por un problema de batería, según informó la escudería de Silverstone.