Harry Kane tendría su futuro lejos de Alemania y del Bayern Múnich: esto se sabe

El futuro de Harry Kane, quien es uno de los compañeros del colombiano Luis Díaz y una de las figuras del Bayern Múnich, ha dado de qué hablar en este mercado de fichajes. El delantero inglés ha despertado dudas sobre su futuro en Alemania, pues está en el radar del Al Hilal de Arabia Saudí, que ya habría establecido conversaciones con los representantes del jugador para conocer sus planes. Mientras tanto, el conjunto bávaro trabaja para retener a su figura.

El interés de los saudíes llega en un momento en el que el atacante de 33 años no descarta la posibilidad de cambiar de equipo. De acuerdo con TalkSport, el Al Hilal busca mantenerse al tanto de la situación del delantero y lo tendría entre sus principales opciones para reforzar el equipo.

La lista del conjunto árabe también tiene a Victor Osimhen, quien milita en el Galatasaray, y a Ollie Watkins, delantero del Aston Villa. Sin embargo, Kane sería la figura que más interés despierta entre los saudíes.

El inglés llegó a Alemania en 2023, tras dejar el Tottenham para sumarse a las filas del Bayern Múnich. Desde entonces ha sido una de sus máximas referencias en el ataque, sumando 98 tantos en 94 partidos de la Bundesliga y 146 goles en 147 juegos en todas las competencias que ha disputado con el club.



Luis Díaz celebra gol con Harry Kane Foto: X; @FCBayern

Al Hilal tiene en la mira a Harry Kane

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El interés del Al Hilal no quiere decir que exista ya un acuerdo para que Kane salga del Bayern, pero lo que sí se sabe hasta ahora es que los representantes del jugador han sostenido conversaciones con el club saudí.

La idea es conocer los planes del inglés a largo plazo, especialmente ahora que su futuro contractual en Alemania está cerca de definirse. De momento, Kane no ha cerrado la puerta a una eventual propuesta desde Arabia Saudí. Sin embargo, el panorama se ve complejo, pues es una de las máximas figuras del Bayern y recientemente inició las negociaciones para darle luz verde a su continuidad.

Harry Kane inició negociaciones con el Bayern Múnich ¿se queda en Alemania?

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Kane retomó su entrenamiento con el Bayern Múnich el pasado lunes 17 de agosto, luego de unas merecidas vacaciones, y explicó que las conversaciones para ampliar su contrato, que está vigente hasta 2027, iniciarían esta semana o la siguiente.

“No sé exactamente cuándo, pero empezarán esta semana o la semana que viene. Las dos partes están tranquilas. Es evidente que ha llegado el momento de iniciar las conversaciones porque solo queda un año y es importante”, declaró el delantero inglés.

Ahora, los medios alemanes aseguran que el contrato se podría extender como mínimo hasta 2029, pues Kane viene de hacer una gran temporada en la que anotó 61 goles en 51 partidos, rendimiento que lo llevó a ser considerado favorito para ganar el Balón de Oro 2026. Además, el Bayern ha declarado en repetidas ocasiones su intención de mantener al delantero, a quien considera una figura clave del proyecto del club.