Hay que ganar todo con Millonarios: Jacobo Koufatty

Jacobo Koufatty fue uno de los refuerzos para el 2017 en el conjunto embajador que ya se aseguró en el grupo de los ocho, a pesar de la irregular campaña como visitante.



El mediocampista estuvo como invitado en El Camerino de BLU Radio hablando sobre las expectativas que tiene junto al Ballet Azul.



“El objetivo que era estar dentro de los 8 ya está cumplido. Estoy muy contento en Bogotá y me gusta la ciudad, ya me siento muy adaptado al equipo y al fútbol de Millonarios”, contó Koufatty.



Además, agregó que en Millonarios sueñan con el campeonato “Queremos asegurar el cuarto puesto para estar más tranquilos y esperar el sorteo y así ver qué sucede más adelante, igualmente, para ser campeón hay que ganarles a todos”, dijo.



El jugador también se refirió a lo que sucede en su país natal, Venezuela “Es un momento muy duro para todos los venezolanos, sabemos que está muriendo mucha gente y sólo por un gobierno que no entiende que se tiene que ir, porque no ha hecho las cosas bien”, concluyó.