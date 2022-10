Hemos sido superados por los rivales del grupo que nos tocó: presidente del Junior

Luego de la caída del Junior de Barranquilla ante Palmeiras la noche del pasado miércoles por Copa Libertadores, el presidente del equipo rojiblanco, Antonio Char, se pronunció sobre los resultados obtenidos durante el torneo internacional.



“Hemos tenido resultados bastante desfavorables en estos cuatro partidos de la fase de grupos. Hemos sido superados por los rivales, no hemos podido conseguir ni siquiera un punto", dijo Char, quien, a pesar de las derrotas, aseguró que hay esperanza de clasificar a la Sudamericana.



“Todavía quedan dos partidos que nos pueden dar la posibilidad de seguir en un torneo internacional”, aseguró el directivo.



Por otro lado, Antonio Char desmintió los rumores que se han suscitado frente al rendimiento del equipo de un supuesto retiro del director técnico Luis Fernando Suárez.



"No podemos estar suponiendo cosas con base a resultados futuros. Hemos tenido la mayor expectativa en este grupo y respaldado esta causa. Esperamos que las cosas cambien y creemos en este grupo de jugadores para que eso pase", puntualizó.