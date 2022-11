¿Hijo de Messi es hincha del Real Madrid y Liverpool? Esto reveló el 10 del Barcelona

En entrevista con el canal argentino TyC, Lionel Messi habló sobre varios temas de su vida privada y su carrera profesional.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la charla, y que incluso generó que el nombre de uno de sus hijos se hiciera tendencia en redes sociales, fue cuando Messi reveló curiosas anécdotas sobre su hijo de 3 años, Mateo.

Publicidad

“Mateo usa todas las camisetas de fútbol, pero, por ejemplo, estábamos el otro día jugando en casa y pateó una y me dijo: “yo soy del Liverpool, que les ganó a ustedes y vos sos del Barça””, dijo el 10 en medio de risas.

Lea también: “No solo el Madrid extraña a Cristiano”: Lionel Messi se confiesa.

También reveló que, para molestar su hermano mayor Thiago, Mateo “canta los goles del Real Madrid a propósito”.

Este es el video:



Publicidad

#MessiEnEF: "Mateo grita los goles del Real Madrid para hacerlo calentar a Thiago" 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HdA9iB9l6K — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2019

“Él no se da cuenta todavía, no entiende lo que hace. No sé de dónde saca esas cosas”, agregó Messi.