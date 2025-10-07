Hizo gesto obsceno durante un partido, lo grabaron y lo multaron: “Estaba emocionado”

La National Football League (NFL) multó este martes con 250.000 dólares a Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, por el gesto obsceno que hizo contra la afición en el MetLife Stadium luego de la victoria de su equipo por 22-37 sobre New York Jets el domingo anterior.

El hecho sucedió hacia el final del partido correspondiente a la semana cinco de la temporada.

Jones estaba ubicado en uno de los palcos del estadio de los Jets y su acto quedó grabado en varios videos que circulan en la web en los que se le ve celebrando de pie una anotación de su equipo.

En un primer movimiento, Jones levantó su mano derecha con el pulgar hacia arriba, pero al momento de bajar la extremidad cambia y enseña el dedo medio a la afición que se encontraba en la tribuna baja, para luego enmendar y señalar con el índice en la misma dirección.



Más temprano el dueño de la franquicia deportiva más valiosa del mundo aseveró a 105.3 'The Fan' que tal seña la hizo sin intención.

"El gesto fue un descuido de mi parte, fue después de nuestra última anotación y todos estábamos emocionados. La intención era levantar el pulgar y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos saltaban de alegría", justificó.

Según el directivo, nunca quiso ofender o burlarse de los seguidores de los Jets.

"No hubo ningún problema de antagonismo ni nada parecido. Simplemente hice una mala presentación con la mano. Fue un descuido. No bromeo. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental. Pero se corrigió bastante rápido", detalló.

Jerry Jones on @1053thefan on giving the middle finger during Sunday’s game in New Jersey: “That was unfortunate. There was a swarm of Cowboys fans out front. It was right after we made our last touchdown. I put up the wrong show of hand. The intention was thumbs up.” pic.twitter.com/3QS6ZkD4B1 — Jon Machota (@jonmachota) October 7, 2025

Jerry Jones no es el primer propietario multado por gestos obscenos o por encararse con la afición rival.

La campaña pasada, David Tepper, dueño de los Carolina Panthers, fue multado con 300.000 dólares por arrojar una bebida contra los seguidores de los Jacksonville Jaguars.

En la temporada 2009, Bud Adams, propietario de Tennessee Titans, fallecido en 2013, también fue sancionado con 250.000 dólares de multa por efectuar contra la afición de Buffalo Bills el mismo gesto que hizo Jones el domingo pasado.