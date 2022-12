Hoy ningún equipo colombiano tiene garantías para ganar una Libertadores: Comesaña

El técnico Julio Comesaña se refirió en Blog Deportivo a la final del fútbol colombiano e hizo un balance de la temporada.

“Extender las felicitaciones a América, que había sido el más estable de la fase regular y cuadrangulares, la misma forma de atacar y defender, rendimientos individuales que mejoraron en colectivo. Excelente trabajo del señor Guimarães, logró algo que América necesitaba”, expresó.

Aunque no adelantó novedades en su equipo para el próximo año, analizó el panorama al que se enfrentan los clubes en el país.

“Pienso que en estas etapas entre un torneo y otro o desde antes es donde se empiezan a ganar o a perder los campeonatos, hoy ningún equipo tiene garantías para ganar una Copa Libertadores porque las cosas van cambiando permanentemente (…) es muy difícil sostener los planteles, mantener los buenos jugadores porque hay que venderlos”, aseguró.

“Hay equipos acá que llegaron a la final y no le pagaron ni a los jugadores ni a nadie, el que no puede pagar tiene que limitarse y no tener planteles tan costosos”, agregó.

Escuche la entrevista completa con Julio Comesaña:

