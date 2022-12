Iremos con todo a Perú para recuperar lo que se nos escapó: Pékerman

Luego del partido frente a Paraguay en el que Colombia perdió 2-1 en los últimos minutos, el profesor José Néstor Pékerman habló sobre la derrota que dejó a la selección en el cuarto puesto y dependiendo de una victoria en el próximo partido para clasificar al Mundial de Rusia.



Pékerman lamentó lo sucedido y aseguró que son “las enseñanzas del fútbol y si algo se aprende es que nada está resuelto hasta el final”.

Calificó la situación como “increíble”, pero afirmó que son “cosas de fútbol” y siempre se está en riesgo de vivir “cosas como estas”.

El técnico dijo que los jugadores de la selección están “como todos los colombianos” pues se pasó de un posible festejo por estar en el Mundial a salir del partido con las manos vacías.

Sobre el próximo partido, Pékerman afirmó “estar preparado” y dijo que el combinado nacional debe “olvidar esto rápidamente y poner la cabeza en el objetivo que es el juego en Perú”.



“Somos capaces de ir a Perú a hacer un gran partido y dar un buen resultado”, sentenció el estratega.

José Pékerman respaldó a los jugadores de la selección afirmando que no se puede “reclamar a jugadores que lo han dado todo siempre por un error que hayan cometido hoy”.

“Creo que el equipo hizo muchas cosas bien como para que faltando 3 minutos se nos llevaran lo que estaba pasando”, dijo.



"Hay que levantarse", dice un golpeado Falcao tras derrota con Paraguay



Un golpeado Radamel Falcao García advirtió que Colombia debe "levantarse" de la dura derrota este jueves ante Paraguay, que endurece su clasificación a Rusia, y vencer en Lima a Perú para competir en un nuevo Mundial.



"Nos ha golpeado mucho, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos (...) hay que levantarse e ir a Perú a buscar los tres puntos", advirtió a periodistas el capitán colombiano, que abrió la cuenta de la tricolor en la caída 2-1 con los albirrojos en Barranquilla.



'El Tigre' aseguró que a Colombia le faltó "muy poco" para obtener la victoria, pues su tanto, con el que llegó a 28 dianas y que ratifica su posición de máximo artillero de la selección cafetera, los tuvo diez minutos clasificados de forma anticipada a la Copa del Mundo.



"Todo lo que digamos ahora, en este momento, no tiene sentido, hubo muchísimas situaciones que podíamos haber controlado (...) se nos escapó, ahora hay que aprender de estos errores", señaló.



Colombia ajustó una dolorosa derrota en el estadio Metropolitano, donde nunca había caído con los albirrojos, que endurece su clasificación a Rusia.



El equipo de José Pekerman se fue adelante en el minuto 78 con una bonita definición del delantero del AS Mónaco, goleador de la liga francesa con 12 anotaciones en ocho juegos, pero entre el 88 y el 90+2 los paraguayos revirtieron la situación.



Aunque se mantuvo en zona de acceso directo -con 26 puntos ocupa la cuarta casilla-, la tricolor no puede perder en su visita el martes al corajudo Perú de Ricardo Gareca, que empató sin goles con Argentina en Buenos Aires y también depende de sí mismo para volver a un Mundial tras España-1982.



Con una victoria en Lima los cafeteros aseguran su presencia en Rusia, aunque un empate, según los demás resultados, podría situarlos en la repesca ante Nueva Zelanda.



"Obviamente que esto duele, de todas formas los jugadores tenemos la capacidad para levantarnos en este momento, creemos que podemos levantarnos", concluyó.



