¿James comprará al Cúcuta? Presidente del equipo aclara rumores

A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, quiso poner fin a los rumores que estaban tomando fuerza sobre un supuesto interés del jugador del Real Madrid James Rodríguez de comprar al equipo motilón.

Cadena calificó de irresponsables las versiones periodísticas sobre el tema y desmintió que haya algún tipo de propuesta del 16 del Real Madrid por el equipo.

De hecho, contestó de manera contundente a un periodista de la región que incluso se atrevió a decir que James había ofrecido 10 millones de dólares para comprar el equipo, pero el presidente del Cúcuta la rechazó porque, supuestamente, estaba pidiendo 13 millones de dólares.

“No señor eso no es cierto, no hemos recibido ninguna propuesta por venta de nuestro paquete accionario por parte de James o de algún delegado de él y aprovecho para informar que no hay interés en vender nuestro paquete accionario”, escribió Cadena en Twitter.

De no creer. En Cúcuta corre el dato de que James Rodríguez le habría hecho una oferta de 10 millones de dólares a José Cadena por el Cúcuta Deportivo, y este le habría dicho que no, que el equipo vale 13 millones de dólares, ni un peso menos. — Manolesco (@jhonjacome) February 19, 2020

Cúcuta Deportivo atraviesa en la actualidad un difícil momento y se encuentra en la última casilla de la liga colombiano con solo 3 puntos en 6 partidos.

