¿James Rodríguez pidió no ir a la Selección Colombia? Queiroz aclara dudas

De cara a los partidos amistosos de la Selección Colombia en Europa, el técnico Carlos Queiroz se refirió a los recientes rumores que apuntaban a una supuesta petición de James Rodríguez para no ser tenido en cuenta con el equipo nacional.

Es la segunda convocatoria del portugués en la que no aparece el 10 de la Selección Colombia, la primera por una molestia en el sóleo del jugador, pero esta segunda oportunidad por razones hasta ahora desconocidas.

Según el seleccionador nacional, la no convocatoria del jugador del Real Madrid fue decisión propia, no por lo que se rumoraba sobre una supuesta petición de James para continuar concentrado con el club merengue. No obstante, el mismo DT resaltó que no existió tal acuerdo para el no llamado del volante.

“Eso no es verdad, nunca en mi vida me pasó que un jugador pidiera no estar. Perdonen si no tengo respuestas especulativas para hablar de conflictos, que creo que ayudaría a una prensa. Tengo que hablar con claridad, la decisión es natural. En este momento la decisión de los 24 jugadores que están aquí son los que pienso responden a dos objetivos muy importantes”, dijo el estratega en la rueda de prensa desde Alicante, España.

La Selección Colombia está concentrada en Alicante para jugar el partido por la fecha de amistosos FIFA el próximo sábado 12 de octubre ante Chile en el estadio José Rico Pérez, con transmisión especial de BLU Radio.

