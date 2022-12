James, uno de los peores jugadores de la cancha, según prensa española

James Rodríguez inició como titular en el último juego que disputó el Real Madrid ante Real Sociedad por la Copa del Rey. El equipo merengue salió eliminado de la competición tras perder el partido 4-3 y el colombiano solo estuvo en cancha en el primer tiempo.

El rendimiento del jugador cucuteño no convenció a Zinedine Zidane, quien decidió dejarlo en la banca después del entretiempo. La prensa española, por su parte, también se movió por la misma línea y le puso baja calificación tras sus 45 minutos en el Bernabéu.

Para el diario As, “el tren se le está escapando” a James, pues nuevamente no cumplió con las expectativas en el equipo.

“Empezó frío, descontrolado con alguna entrada a destiempo y su primera oportunidad, en el 20’, fue un lanzamiento de falta alto. La segunda fue mucho mejor, con un remate de primeras con una rosquita maliciosa que obligó a Remiro a una gran estirada. Solo eso. Zidane prescindió de él al descanso. El tren se le escapa, o se le ha escapado definitivamente”, dice el medio.

Por su parte, Marca de España también es bastante crítico con la actuación del 16.

“Otro para el que la Copa es su escenario. No era titular en el Bernabéu desde el 14 de septiembre (Levante) y no aparecía en casa desde el 5 de octubre (Granada, ante el que marcó). El primer aviso es suyo. Le cuesta ver qué pasa a su espalda. Llega tarde en demasiadas acciones. De cara es otra cosa. No volvió del descanso. Normal por lo ofrecido sobre el campo. Pitado al anunciarse que dejaba su sitio a Modric”, asegura.

