James y la última Supercopa de España que jugó: marcó gol, pero perdió el trofeo

La Supercopa de España estrena formato para esta temporada 2019-20, desde ahora, la competición organizada por la Real Federación Española de Fútbol, se disputará entre cuatro clubes y no dos, como usualmente se hacía. Por otro lado, se disputará en Arabia Saudita, muy lejos de tierras europeas.

Barcelona (campeón de La Liga), Valencia (campeón de la Copa del Rey), Atlético (subcampeón de La Liga) y Real Madrid (tercero en la clasificación local), buscarán en Yeda, Arabia Saudita, hacerse con el trofeo, siendo el cuadro culé el máximo ganador del título europeo.

Las cuatro escuadras ya viajaron a Arabia para comenzar a jugar desde este miércoles, entre ellos James Rodríguez, ya recuperado con el Real Madrid y con la ilusión de volver a tener minutos en el equipo de Zinedine Zidane, que enfrentará al Valencia en el King Abdullah Sports City de Yeda.

El colombiano, que desde noviembre sufrió un esguince del ligamento interno de la rodilla izquierda, recibió el alta médica y comenzó a entrenar a la par con sus compañeros desde finales de diciembre, pero fue hasta ahora que ‘Zizou’ lo tuvo en cuenta para una convocatoria de la Casa Blanca. El 10 de la Selección Colombia espera tener minutos en la semifinal de la Supercopa de España y ser el protagonista que fue en la edición de 2014, cuando marcó en la final de ida.

En el título de 2014, si bien es un buen recuerdo para James Rodríguez, la felicidad no fue completa. El volante, recién llegado al equipo blanco de Madrid tras un excelente Mundial de Brasil, hizo parte de la lista para el juego de ida ante el Atlético. Al minuto 45 entró el colombiano para sustituir a Cristiano Ronaldo, pero fue hasta el 81 que el volante abrió el marcador y anotó su primer tanto oficial con la Casa Blanca.

No obstante, la felicidad no fue completa, James, visiblemente emocionado por su primer gol en uno de los equipos más grandes de España, no pudo celebrar lo suficiente, pues apenas 6 minutos después el cuadro ‘colchonero’ empató el encuentro.

En la vuelta en el estadio Vicente Calderón, el Atlético fue más y logró, con un tempranero gol de Mario Mandžukić al minuto 2, ser campeón de esa edición de la competición.

La edición de 2014, justamente, fue la última Supercopa de España que el Real Madrid perdió, desde entonces, solamente llegó a disputar la de 2017, trofeo que levantó venciendo al FC Barcelona.

