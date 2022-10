Johan Arango, apartado de convocatorias en Santa Fe y enviado a psicología

El presidente de Independiente Santa Fe, Juan Andrés Carreño, le confirmó a BLU Radio que Johan Arango, delantero del equipo, no será tenido en cuenta para los próximos partidos del cuadro cardenal tras su polémico accidente en la vía Tabio-Tenjo. Además, informó que el jugador será enviado al departamento de psicología del club para hacerle seguimiento de su comportamiento.

Durante el evento de presentación del nuevo patrocinador del equipo, el presidente Juan Andrés Carreño habló sobre la situación disciplinaria del jugador. Aunque destacó que no se arrepentía de haberlo contratado, confirmó que sí hay una falta de compromiso con la actualidad del club.

"Consideramos que sí ha habido una falta de compromiso con la institución, donde necesitamos que sobresalga el sentido de pertenencia, por eso tomamos una decisión conjunta de separar por los próximos partidos a Johan y que quede a disposición del cuerpo de psicología", dijo Carreño.

El pasado sábado, el volante de Santa Fe se estrelló en su camioneta contra un bus intermunicipal, según reportaron las autoridades. Al ser preguntado, el jugador informó que iba al entrenamiento del equipo, sin embargo, el club dejó claro que ese sábado no había práctica en la sede de Tenjo.

La polémica se generó, además, porque la noche anterior el jugador había estado en un concierto en Bogotá.

"Soy un hombre que cree en la gente y cree que hay que darle oportunidades a la gente, hoy no me arrepiento a pesar de que, si me entristece esta situación, espero que este tema se quede ahí y realmente no haya infringido la ley y que todo este apoyo terapéutico le pueda servir. Somos seres humanos y no estamos para juzgar, pero como cabeza de la institución tengo que tomar decisiones", destacó el presidente del equipo.

Por ahora, Arango estará a disposición del departamento de psicología del club para hacer un análisis de la situación, quien ha estado envuelto en polémicas en varias oportunidades.

