“El agua no se ve muy limpia”: locales y turistas tras aplazamiento de prueba de triatlón

Uno de los escenarios de los Juegos Olímpicos en París que más ha llamado la atención ha sido el río Sena. Allí se harán algunas competencias de triatlón y de natación que hacen parte de las justas.

Desde junio hay un equipo científico verificando la calidad del agua y la contaminación, y este martes 30 de julio, hacia las 4:00 a.m. determinaron que no era posible realizar la prueba de triatlón masculino, por eso fue aplazada para el 31 de julio a las 10:45 a.m..

Blu Radio habló con Pierre Rabadan quien es el encargado de la alcaldía de París para los deportes de los Juegos Olímpicos en el río Sena, aseguró que la calidad del agua tiende a mejorar, pero también se contemplan otras opciones por si no es posible realizar la competencia este miércoles.

"Desde inicios de junio hacemos un análisis en laboratorios científicos que nos entregan resultados todos los días de la calidad del agua, sabemos que estamos haciendo estas competencias en ambientes naturales y eso te hace depender de temas como el clima, este no es el único deporte que necesita adaptarse a las condiciones climáticas”, señaló Rabadan.

Durante el viernes y el sábado se registraron fuertes lluvias en la capital francesa y esa sería una de las razones principales de las afectaciones a la calidad del agua. En el río Sena los barcos siguen circulando y algunas de las personas que estaban en el lugar nos dicen que en pleno corazón de París no creen que sea una buena idea meterse al río.

“Yo no me metería porque, cuando uno mira desde aquí hacia abajo, me parece que el agua no está muy limpia. La idea de hacer la prueba acá me parece buena, pero el problema es que el agua no está en las condiciones adecuadas”, señaló un turista suizo.

Desde hace nueve años se han invertido al menos 1.400 millones para realizar una limpieza al agua del río Sena, pues en el siglo XVII los parisinos tenían la costumbre de bañarse en estas aguas, sin embargo, debido a la contaminación y al constante paso de los barcos se prohibió el ingreso al río hace varios años.

“Yo no creo que nadaría en el Sena aquí en París, de pronto más hacia afuera de la ciudad, pero no en París, porque no estoy muy confiado de la calidad del agua, pero si están haciendo pruebas científicas que uno pudiera revisar, tal vez lo haría, pero no en este momento”, señaló un residente francés.

