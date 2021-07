La boxeadora Jenny Arias pasó de esconderse en los entrenamientos a brillar en Tokyo 2020

Jenny Arias, quien clasificó a los cuartos de boxeo en los Juegos Olímpicos tras derrotar a la búlgara Stanimira Petrova, en la división de peso pluma, tuvo como primer entrenador a Jud Franklin Granada, quien habló en Blog Deportivo sobre los inicios de la carrera deportiva de la colombiana.

"Cuando ella llegó a la liga era para hacer actividad física, no como deporte. No mostraba cualidades para ser boxeadora. Se escondía detrás de una columna, no hacía las cosas como era", contó.

Sin embargo, señaló que él tuvo mucha perseverancia como entrenador hasta que la "puso en un combate con una muchacha de 67 kilogramos, le llevaba casi 12 libras, pero me sorprendió. Me di cuenta que esto era lo de ella".

"Es una niña que lleva 10 años de campeona nacional. Ella se caracteriza por trabajar adentro, acosar, pelear. Eso la lleva a acumular golpes y la tiene en este momento de gloria", agregó.

Entretanto, reveló que el boxeo fue una terapia para Arias, porque la ayudó a salir de los problemas de drogadicción. "Ella tenía problemas de consumo. Le dije: a entrenar duro, que la voy a desintoxicar".

"Esa población que tiene esa problemática, tiene condiciones para explotar. Hay que rescatar esos niños de barrios, sacarlos de la calle de fumar marihuana y ser un gran atleta", puntualizó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: