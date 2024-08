Yeison López: "El deporte une y eso está pasando en Colombia con esta medalla"

El colombiano Yeison López logró una medalla de plata en los olímpicos de París en la categoría de 89 kg, tras levantar un total de 390 kg. El pesista, en diálogo con Blu Radio, se refirió a este triunfo.

“Se siente el apoyo colombiano, se siente el apoyo de la familia y de todos los que han estado detrás de este proceso, es maravilloso y estoy feliz de llevarle el triunfo a mi país”, aseguró López.

En el momento que ganó la plata dice que pensó en los sacrificios que ha vivido, pero también en que logró el objetivo por el que lleva trabajando varios años. Además, se refirió al momento en el que tuvo que salir desplazado de Istmina, en el departamento del Chocó.

“Sin importar las situaciones hay que ser disciplinado y resiliente, me caracteriza que soy muy resiliente y lucho por lo que quiero, sin importar la situación hay que continuar para adelante y nunca desistir de los sueños”, señaló el pesista colombiano.

A Yeison López le dice “Gokú” un apodo que dice empezó por su entrenador hace varios años.

“He contado con la dicha de tener a Luis Javier como compañero y mentor de equipo y le he aprendido muchas cosas, desde que soy un pequeño llegué a entrenamiento y tenía el cabello muy largo entonces Luis Javier me dijo ‘parece Gokú’ y desde ahí me quedé como Gokú y luego también en un programa de televisión y así me quedé hasta hoy” señaló el deportista colombiano.

Para él dos personas importantes en su proceso han sido su papá y su mamá a quienes recordó desde el momento que ganó la medalla.

“De mi papá estoy muy orgulloso de ese hombre porque me ha inculcado muchos valores, es un gran hombre que me inspira y que me sigue inspirando porque es muy resiliente, un hombre lleno de valores que le aprendo todos los días. Mi mamá es una mujer berraca que admiro, somos 8 hermanos y hemos salido adelante, mi mamá los ha podido educar entonces estoy agradecido eternamente con mi familia y con dios por los padres que me dio”, asegura ‘Gokú’.

Además asegura que siente felicidad y satisfacción porque podrá darle una casa a su mamá.

“Es una satisfacción poder decirle a mi mamá cuando llegue ‘mami tenemos una casa y podemos estar tranquilos, no tenemos que preocuparnos por un arriendo’, entonces estoy agradecido eternamente con todos los que están contribuyendo a esto”, dijo el pesista.

También se siente feliz porque asegura que el deporte une y que eso está pasando en Colombia con los triunfos logrados por nuestros deportistas en París 2024.

“El deporte unes y eso está pasando en Colombia, esta medalla une a un país, no es solo en Chocó o en Valle, es toda Colombia que se une con un triunfo de un colombiano y estoy agradecido con el apoyo, agradecido por todo esos vídeos de apoyo y esos mensajes que me mandan de verdad que los tomo con el corazón y espero darles Yeison para mucho rato”, finalizó López.