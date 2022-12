Jugador del Manchester United confiesa que estuvo a punto de perder la pierna

El defensa inglés del Manchester United Luke Shaw reveló este miércoles que estuvo a punto de perder la pierna derecha en 2015 tras lesionarse de gravedad en un partido de Liga de Campeones.



El lateral derecho se rompió la pierna en un encuentro de Champions que enfrentó a los 'Diablos Rojos' y al PSV Eindhoven en 2015, lo que le obligó a perderse el resto de la temporada.



Shaw, de 23 años, ha sido convocado por Gareth Southgate para los partidos que enfrentará a Inglaterra contra España y Suiza el sábado 8 y el martes 11, respectivamente.

Pese a que en el pasado no ha contado con el apoyo de José Mourinho, su actual entrenador, y no se ha consolidado en el carril derecho del United, Shaw ha explicado que se siente "un privilegiado" por formar parte de la escuadra inglesa.



"Mentiría si dijera que no pensé en parar de jugar. Tuve muchas complicaciones con mi pierna en el que fue el peor momento de mi carrera. Nadie sabe lo cerca que estuve de perder la pierna. Yo no lo supe hasta seis meses después cuando el doctor me lo dijo", señaló el internacional inglés.



"Sin embargo, es algo de lo que ya no me preocupo. Me siento fuerte y mi pierna derecha está, exactamente, como antes de romperse", añadió.



Inglaterra se enfrentará, dentro de la nueva Liga de Naciones, a España este sábado en Wembley y el martes disputará un amistoso contra Suiza en Leicester.



De la lista de convocados se han caído el extremo del Manchester City Raheemn Sterling y el delantero del Liverpool Adam Lallana.

