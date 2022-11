Jugar en el Pascual es un sueño: Nicholas Llanos

El futbolista colombo-croata Nicholas Llanos, que actualmente milita con el Club Hajduk, es la nueva contratación del América de Cali y espera cumplir uno de sus grandes sueños que es brillar en el conjunto escarlata.



Por su juego se le ha comparado con algunos jugadores como Falcao García, aunque el volante piensa que “es muy bonito que me pongan algunos sobrenombres, pero quiero que conozcan mi estilo y ser reconocido por mi nombre Nicholas Llanos”.



El jugador se define como un 10 neto: “tengo buen enganche, pongo a correr a los delanteros y además, cobro buenos tiros libres”, aseguró.



Llanos asegura no haber jugado en frente de tanto público y le contó a El Camerino de BLU Radio que espera triunfar con el América, entendiendo que es todo un reto.



“El equipo cuenta conmigo, es algo duro, pero a mí no me va a quedar grande”, concluyó.