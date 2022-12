Julian Alaphilippe gana la tercera etapa y es el nuevo líder del Tour

Victoria y maillot amarillo: Julian Alaphilippe mató dos pájaros de un tiro este lunes en la 3ª etapa del Tour de Francia, en Epernay, luego de un gran ataque en las colinas de Champagne.

El francés del equipo Deceuninck-Quick Step, número uno del ranking mundial de la UCI, pasó a la ofensiva en solitario en el muro de Mutigny, a 16 kilómetros de meta. En la línea de meta sacó a sus primeros perseguidores 26 segundos.

Publicidad

Es el tercer triunfo de etapa en el Tour del corredor de 27 años, que se convierte de paso en el primer francés en llevar el maillot amarillo desde que lo luciera Tony Gallopin en 2014.

En segunda posición llegó el australiano Michael Matthews y tercero fue el belga Jasper Stuyven.

"Estaba muy motivado para hacer una gran etapa, el recorrido me iba bien", declaró Alaphilippe, muy emocionado. "Tuve cuidado de no verme involucrado en ninguna caída. Sentí que no iba demasiado mal de piernas, en la última subida difícil. Pero no pensaba quedarme solo tan lejos de meta. Cuando vi que tenía 30 segundos, lo di todo", radiografió el vencedor del día.

El primer portador de la prenda amarilla, el holandés Mike Teunissen, quedó descolgado en el muro de Mutigny y llegó a meta a cinco minutos de Alaphilippe.

Publicidad