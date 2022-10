Junior está bien y respetamos la situación: Comesaña sobre medidas por coronavirus

El técnico del Junior, Julio Avelino Comesaña, habló en Blog Deportivo sobre su estado de salud y el de todo el equipo, quienes se encuentran en aislamiento preventivo por la alerta de coronavirus. Hay que decir que a varios miembros del rojiblanco les fue practicada la prueba del COVID-19, incluido el mismo Comesaña, luego de haber convivido con jugadores del Flamengo de Brasil, equipo en el que su vicepresidente resultó contagiado.

"El equipo está bien, el plantel está sano, solo respetamos esta situación. A mi me hicieron la prueba, no tengo nada, solo las cosas normales de los 72. Simplemente me abracé con Jorge Jesús, del Flamengo", dijo entre risas para BLU Radio Julio Comesaña.

Sobre como pasan los días de aislamiento preventivo los jugadores del Junior, Comesaña afirmó que se les pasó una serie de entrenamientos para hacer en casa.

"En el día de ayer se les pasó a ellos una serie de entrenamientos y ejercicios para hacer en la casa. Yo no sé donde los harán, a los gimnasios no se puede ir, no se puede estar en grupos, habría que ir a un campo, un terreno, una cancha por ahí y trabajar solo", explicó el técnico del rojiblanco.

Un tema que le preocupa a Comesaña el es tema de la alimentación de los jugadores, y ante esto aseguró que también se les pasaron unas dietas.

"Los médicos pasaron unas dietas por el tema de la fuerza muscular que se pierde muy rápido y se gana rápido, pero en este caso es una preocupación importante. También los temas aerobicos, tener una bicicleta, algo en la casa, eso quedó en manos de los profes", indicó Comesaña.

Escuche la entrevista con Julio Comesaña en Blog Deportivo: