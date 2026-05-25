Kimi Antonelli ganó en Canadá y logró su cuarta victoria consecutiva en F1

Kimi Antonelli afirma su dominio en esta temporada de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Canadá logró su cuarta victoria consecutiva. El joven piloto italiano se impuso en Montreal y aprovechó el abandono de su compañero de equipo George Russell a mitad de carrera, a causa de una falla mecánica. Los dos pilotos de Mercedes protagonizaron un muy buen duelo.

Kimi Antonelli logró su cuarta victoria

Con 43 puntos de ventaja después de cinco circuitos disputados, Kimi Antonelli empieza a perfilar lo que puede venir en la temporada. El joven piloto italiano, de 19 años, se quedó con el Gran Premio de Canadá al volante de su Mercedes. Además, sostuvo un duelo con George Russell, su compañero de equipo, que terminó definiéndose por el retiro del británico debido a una falla en su carro. Después de la carrera, el italiano expresó que “fue una victoria maravillosa” y admitió que “George (Russell) fue muy rápido este fin de semana”. También, en la rueda de prensa posterior a la carrera, dijo “que así no quería ganar”.

Kimi Antonelli/ AFP ANDREJ IVANOV / AFP

Antonelli firmó su cuarta victoria consecutiva en cinco Grandes Premios. Lewis Hamilton, de Ferrari, fue segundo y el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen terminó tercero. Por su parte, George Russell, quien estuvo en la delantera de la carrera tras conseguir la pole position, tuvo que retirarse en la vuelta número 30 a causa de un problema mecánico en el motor híbrido. Al respecto, Russell dijo que todo se apagó de un momento a otro. Una vez el carro quedó detenido en el pasto del circuito de Montreal, el británico se mostró muy molesto con la situación.



La unidad de potencia de Rusell falló

De hecho, el piloto británico, de 28 años, pasó más de la mitad de la carrera compitiendo directamente con Antonelli. Una competencia que ya venía desde el día anterior, en la carrera sprint, que ganó Russell.

En este momento, el gran rival de Mercedes es McLaren, escudería con motores fabricados también por el constructor alemán. Sin embargo, en esta ocasión, el actual campeón del mundo, Lando Norris, y el australiano Oscar Piastri tuvieron que abandonar la carrera. En lo que concierne a Ferrari, Lewis Hamilton logró su segundo podio con la escudería y Charles Leclerc cruzó la meta en el cuarto lugar.

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