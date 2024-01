La boxeadora Jenny Arias denuncia abusos sexuales en liga risaraldense de gimnasia

La boxeadora Jenny Arias publicó en su cuenta de Instagram, a través de historias, una dura denuncia de abusos sexuales en la liga risaraldense de gimnasia. La deportista volvió a referirse sobre el dirigente William Cano, pues afirmó que tiene varias denuncias por acoso sexual.

"Quiero hablar sobre el tema de William Cano, es un tema muy delicado que está pasando en la liga risaraldense de gimnasia. Este señor tienes varias denuncias por acoso sexual, por mal manejo directivo y lo único que quiero pedirles es a las autoridades correspondientes que miren bien este caso", dijo la boxeadora.

Jenny Arias manifestó que este tipo de dirigentes pueden dañar la carrera deportiva de varios atletas por sus conductas, e incluso, catalogó a William Cano como una persona "que no es un ejemplo para la sociedad". Además, contó que varias madres de las atletas realizaron sus respectivas denuncias ante la Fiscalía y busca que con este video en su cuenta de Instagram se conozcan más casos en la liga risaraldense de gimnasia.

"El día de hoy varias madres van a hacer su denuncia en la Fiscalía, van a llevar su respectiva denuncia y en muchas de ellas creo que hay delitos sexuales, violaciones, entonces por favor que las autoridades estén pendientes", añadió la boxeadora.

Esta denuncia ya la había realizado Jenny Arias a mediados de enero, en el programa El Café de la Tarde, y a raíz de esto, asegura, varias mujeres se contactaron con ella para contarle que habían sufrido abusos por parte de William Cano hace décadas.

"Muchas pusieron la denuncia y no fueron escuchadas, y me dicen que tienen las pruebas. Yo no acoso por acosar, las pruebas están", concluyó Jenny Arias en sus historias de Instagram.

¿Qué dicen desde la liga risaraldense de gimnasia?

A través de un comunicado, la liga rechazó las denuncias realizadas por la boxeadora Jenny Arias. De hecho, el dirigente William Salamanca manifestó que en sus 30 años en la liga no ha tenido inconvenientes y tachó las declaraciones de la deportistas como "injuria y calumnia".