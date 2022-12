La copa es verde: Nacional derrota a Millos y suma su segundo título del 2013

en este torneo y uno más este año, tras el de Liga, para los de Juan Carlos Osorio.

El gol del título para Atlético Nacional dirigido por Juan Carlos Osorio fue obra de un impecable cobro de tiro libre de Juan Valencia, hoy por hoy uno de los mejores de esta especialidad en Colombia.







Los "verdes" había dado la semana pasada los primeros martillazos para tallar el triunfo cuando empataron, 2-2, con Millonarios en Bogotá. Ese día el botín pudo ser mayor, pero Atlético Nacional no pudo defender una ventaja inicial de 2-0 y tuvo que luchar para conservar el empate, 2-2.





En el lance de este domingo, Millonarios plantó cara a los locales e incluso los hizo ver un tanto desconocidos y hasta tuvo un par de oportunidades para irse arriba en el marcador. Sin embargo, los locales respiraron con el gol de Valencia, quien marcó a los 34 minutos del primer tiempo, justo cuando Nacional pasaba una crisis porque no hilaba jugadas que llevaran peligro al arco contrario.





Sin embargo, Atlético Nacional aprovechó el descanso para ajustar su rendimiento sabedor de que su afición le pide ganar pero no de cualquier manera. Y así los locales fabricaron oportunidades que no terminaron el gol por las providenciales actuaciones del portero Luis Delgado que pese a cargar con la derrota, fue uno de los más destacados.





El llamado "rey de copas" en Colombia, Nacional, tuvo en Sherman Cárdenas, al mejor hombre en la cancha pues se encargó de armar los ataques y poner milimétricos pases para que sus delanteros

estuvieran cerca del gol.





Al final, los jugadores del "verde" pasearon el trofeo que los acredita como campeones en medio de los aplausos y las cánticos de su afición que le reconoce un logro más en su extenso historial

deportivo que incluye una Copa Libertadores.



Con EFE