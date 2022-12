La desagradable razón por la que usted no querrá compartir piscina con Phelps

En una entrevista con el periódico 'The Independent', el mejor nadador del mundo reveló que acostumbra orinar en la piscina.



"Creo que todo el mundo se orina en la piscina. Es algo habitual entre los nadadores. Cuando estamos dos horas en el agua, normalmente no podemos salir a hacer esas necesidades", mencionó Phelps.



Ya en 2012, en una entrevista publicada en el diario Wall Street Journal, el atleta con más preseas en la historia de los olímpicos había admitido que tenía ese hábito.



El estadounidense conquistó su medalla número 28 en los Juegos de Río y se despidió de la ciudad satisfecho porque, según dijo, "no hay mejor forma de terminar una carrera".

"Ser capaz de ganar cinco medallas de oro más en los Juegos Olímpicos y una de plata, no hay mejor forma de terminar una carrera", dijo Phelps anoche en la casa de Omega en Río de Janeiro, donde fue homenajeado tras su triunfo en los Juegos.

El nadador anunció en Facebook, hace algunos días, que dejará de competir. Este es el video:

