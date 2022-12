La emotiva reflexión de Cristiano tras la victoria de Messi en el premio The Best

Lionel Messi se quedó con el premio The Best de la FIFA a mejor jugador del año. El argentino superó en votaciones al holandés Virgil van Dijk y al portugués Cristiano Ronaldo, quien al final de la gala en Milán, a la que no asistió, publicó una emotiva reflexión tras la victoria de su eterno rival.

A través de sus redes sociales, el jugador de la Juventus de Turín publicó un reflexivo mensaje al final de la gala The Best en Milán, recordando que todo lo que es grande hoy en algún momento comenzó pequeño.

Con una foto en la sala de su casa, con su hijo Cristiano Jr al fondo en lo que parece haciendo alguna tarea, el portugués, quien ya ganó el premio The Best en dos oportunidades, publicó el texto que rápidamente levantó miles de comentarios.

“Paciencia y persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que es grande hoy en día un día comenzó pequeño. No puedes hacer todo, pero haz todo lo que puedas para convertir tus sueños en realidad. Y trata de tener en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer”, escribió.

La imagen, en menos de dos horas, alcanza casi tres millones de ‘likes’ y más de 50.000 comentarios.

La gala The Best se entregaron este lunes en el teatro la Scala de Milán. Lionel Messi ganó su primer premio al mejor jugador del año de la FIFA con 46 votos, mientras que Virgil van Dijk obtuvo 38 y Cristiano Ronaldo 36.

