La furia de periodista argentino por empate de ante Venezuela

“Por el amor de Dios, ríndanle homenaje a esta camiseta, canten el himno (…) El Monumental está mudo, el único que habla es este loco y los relatores de todas las radios y de la TV”, dijo.



“Nos golpeamos el pecho y nos preguntamos: ¿Qué carajo hicimos que no podemos estar ganándole a Venezuela? ¿Dónde están aquellos que destruyeron el fútbol argentino? ¿Dónde están aquellos dirigentes que pelotudearon tanto y que deformaron aquella conducta que no había cambio de director técnico? ¿Dónde está aquella AFA sólida, aquella AFA que hacía respetar la conducción técnica? ¿Dónde están los jugadores que se ponían la camiseta de la Selección de Argentina y se mataban?”, relató el periodista para Radio Cooperativa AM 770.



El relato de @Danielmollo que se hizo viral sobre el partido de Argentina y Venezuela 🇦🇷🇻🇪 ¡Terrible, escuchalo! pic.twitter.com/YBQhCLY88i — PrimiciasYa.com ✨ (@primiciasyacom) September 6, 2017