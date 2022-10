La liga femenina no se acaba, se hará en segundo semestre de este año: Jesurun

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, rompió el silencio luego de que en los últimos días se conocieran múltiples denuncias por acoso sexual y laboral al interior de la Selección Colombia femenina, en un caso que involucra desde posible falta de viáticos y desigualdad frente a sus pares masculinos, hasta señalamientos puntuales contra el director técnico de la Sub-17 Didier Luna y el preparador físico Sigifredo Alonso.

Le puede interesar: Didier Luna es un pervertido”: fisioterapeuta que denuncia acoso sexual en la sub 17

Publicidad

Según el directivo, el fútbol femenino es una de las grandes prioridades para la federación, “ni siquiera por política nuestra sino porque es política mundial a través de la FIFA”, en respuesta a la inconformidad que manifestaron en BLU Radio las futbolistas de la Selección Daniela Arias y Oriánica Velásquez, quienes hablan de falta de viáticos y poca equidad.

“Hay que considerar que no es lo mismo manejar organizativamente el fútbol femenino y el masculino, son procesos diferentes”, dijo Jesurun, al opinar que cree “que se ha sacado de contexto lo que ha dicho Álvaro González sobre armar una liga respetable, él se refiere a que acá no se suman más de 15, 20 profesionales, y para eso se necesita más gente”.

En ese sentido, Jesurun se abstuvo de desautorizar a González, vicepresidente de la federación y actual presidente de la Difútbol, al reiterar que en el país “no hay suficientes jugadoras profesionales como para hacer un torneo en que compitan 36 equipos” y defendió que la entidad que preside sí está “trabajando en pro del fútbol femenino”.

“Actualmente es obligatorio, en todas las federaciones, tener una directora mujer del fútbol femenino, requisito que lo cumplimos (…) a mi juicio no ha existido discriminación, sino que el implementarlo acá genera procesos diferentes”, añadió al confirmar que en 2019 sí se desarrollará la liga femenina, según él, “en el segundo semestre”.

Publicidad

Por su parte, Daniela Arias, defensa central de la Selección Colombia y jugadora del Atlético Bucaramanga, denunció que durante las concentraciones del equipo “nunca” recibieron viáticos y cuestionó un trato distinto que el que se da al equipo masculino.

La futbolista dijo que el equipo debía “estar concentradas 20 días en diferentes ciudades del país y nunca llegaron los viáticos. El tema de la indumentaria es algo que debemos recalcar, sufríamos por este tema, y no contábamos con un gimnasio”.

Publicidad

“Son cosas básicas para un deportista de alto rendimiento, ¿por qué no las tenemos?”, cuestionó Arias a lo que Jesurun aseguró que, por políticas, los viáticos se pagan en el exterior y que en la sede de Bogotá hay un gimnasio dispuesto para equipos masculinos y femeninos, aunque no respondió por qué la selección femenina no tuvo acceso a ese espacio.

“Nosotras no llegamos a conocer ese gimnasio, es la verdad. Contábamos con unos balones medicinales y un par de pesas, con eso trabajábamos”, amplió la deportista.

Orianica Velásquez, jugadora de la Selección Colombia femenina, también habló con Jesurun en Mañanas BLU, y pidió “equidad” y que las “dejen disfrutar el juego”.

Frente al pago de viáticos y la diferencia de cifras que se paga a miembros de los equipos mayores de masculino y femenino, Jesurun reconoció que la cifra que la federación destina es diferente:

Publicidad

“La Selección Colombia masculina no la podemos comparar con nadie porque ellos son los que generan todo y son jugadores en ligas especializadas, acostumbrados a otro tipo de cosas. Desde ese punto de vista de premios y de viáticos, tienen un tratamiento diferente”.

Escuche el audio aquí:

Publicidad