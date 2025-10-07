La NBA regresa a China seis años después de la polémica que lo cambió todo

La NBA vuelve esta semana al lucrativo mercado chino con dos partidos de pretemporada, luego de seis años de ausencia tras un mensaje publicado en Twitter por el responsable de una franquicia que apoyó las manifestaciones prodemocracia en Hong Kong.

La segunda economía mundial rompió sus vínculos con la liga en 2019, después de que los directivos de la NBA apoyasen a Daryl Morey, entonces director general de los Houston Rockets.

Morey publicó en la red social X, entonces Twitter, una imagen con el eslogan "Fight for Freedom, Stand with Hong Kong (Luchen por la libertad, apoyen a Hong Kong)", en pleno auge de las manifestaciones por la democracia en el centro financiero chino.

El patrón de la NBA, Adam Silver, justificó su posición, recordando que uno de los valores defendidos a lo largo de varios años por la NBA era el apoyo a la libertad de expresión.



China, donde según las estadísticas oficiales, cerca de 125 millones de personas juegan al básquetbol, cesó la retransmisión de los partidos de la NBA en la televisión durante varios meses debido a esta polémica. Esto ocasionó una gran pérdida de ingresos para la liga, estimada por el comisionado de la NBA Adam Silver en "varios centenares de millones de dólares".

"Hemos seguido los consejos del Departamento de Estado estadounidense en todos los lugares en los que hemos interactuado con nuestros aficionados en todo el mundo, incluyendo China y en más de otros 200 países y territorios", añadió esta semana Mark Tatum, vicepresidente y director de operaciones de la NBA, en una respuesta escrita a la AFP.

Al ser preguntado si la NBA seguía animando a los miembros de su comunidad a expresar su opinión sobre China, Tatum respondió: "Sí".

La popularidad de la NBA en China no ha parado de crecer desde los primeros partidos de las franquicias norteamericanas en el país en 1979, y se vio impulsada por la fama del gigante Yao Ming, ocho veces All Star.

Entre 2004 y 2019 se jugaron 28 partidos de pretemporada en el país, donde numerosas estrellas como Stephen Curry o James Harden comprobaron su gran popularidad, pero ese periodo dorado llegó a su fin en 2019 con el mensaje de Daryl Morey.

La retransmisión de partidos de la NBA terminó volviendo a las televisiones de China, primero de forma esporádica y poco a poco de manera más regular en los últimos años. El año pasado, la liga firmó un contrato de varios millones de dólares para organizar partidos de pretemporada en Macao.

Los dos primeros partidos, que enfrentarán a los Brooklyn Nets y a los Phoenix Suns, se celebrarán este viernes en el Venetian Arena, que forma parte del conglomerado Las Vegas Sands, controlado por la familia Adelson, accionista mayoritario de los Dallas Mavericks.

Macao es una región administrativa especial de China y el único punto del país en el que los juegos de casino son legales. Los billetes para ambos partidos se vendieron en pocas horas, según la NBA.