La Premier League es prioridad: Pochettino ya piensa en su regreso

El argentino Mauricio Pochettino afirmó, en declaraciones a la prensa inglesa, que regresar a la Premier League es su "prioridad", añadiendo que está impaciente por entrenar de nuevo, seis meses después de haber sido destituido en el Tottenham.

El técnico de 48 años fue el líder de una buena época de los Spurs durante cinco años y medio, pero no pudo ganar ningún trofeo y fue despedido seis meses después de conducirlos a la final de la Champions League.

El argentino, que quiere volver a entrenar, ha sido relacionado con Newcastle, mientras que también ha habido especulaciones de que podía hacerse cargo del Manchester United.

"Después de seis meses, nuestros depósitos están completamente llenos", dijo Pochettino.

"He intentado, junto a mi equipo técnico, revisar todo lo que hicimos en los últimos siete años (incluida su etapa en el Southampton) porque no tuvimos un período de descanso hasta ahora", afirmó.

Pochettino, que todavía vive en Londres, señaló que "ama" Inglaterra y la Premier League.

"No voy a cambiar (sus sentimientos) ahora porque no esté involucrado en la Premier League", dijo. "Porque ya no sea más entrenador del Tottenham, no voy a cambiar mi visión".

"Sigo creyendo que la Premier es la mejor liga del mundo. Disfrutamos mucho. Por supuesto, es una de las opciones. Por supuesto, puede ser mi prioridad, pero no me cierro a irme a otro país", añadió.

Pochettino explicó que debido a la incertidumbre causada por la crisis del coronavirus,

era difícil saber las oportunidades que podían llegar.

"Vamos a vivir en el fútbol una era completamente diferente, que necesitamos descubrir. Es difícil saber el proyecto que puede ser el bueno", dijo.

"Hay muchas cosas, en este momento que tenemos en nuestras mentes sobre cómo van a ser las cosas después de que este virus, esperemos, desaparezca. ¿Cómo estos clubes o empresas van a ser? Es una pregunta clave", concluyó.

