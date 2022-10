Las palabras de Zidane sobre Hazard que podrían cambiar el destino del jugador

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, expresó este viernes su aprecio por el internacional belga Eden Hazard, al que considera "un jugador fantástico", alimentando los rumores sobre un posible traspaso del futbolista en verano.



"Lo que puedo decir es que un jugador al que siempre he apreciado, como todo el mundo sabe", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de la 31ª jornada de Liga contra el Eibar.



"Es un futbolista que jugó en Francia, al que he visto mucho y que conozco personalmente. No hay nada nuevo en lo que pienso de él, como jugador, es un jugador fantástico", insistió el técnico blanco.



En cambio, rechazó pronunciarse sobre una eventual ofensiva por el jugador en verano: "No voy a dar mi opinión personal, hablaremos de eso al final de la temporada o principios de la próxima", dijo.



Hazard, de 28 años y con contrato con el Chelsea hasta 2020, no ha ocultado su deseo de fichar un día por el Real Madrid, pero la sanción de la FIFA que le impide fichar hasta finales de enero de 2020 podría llevar al equipo inglés a mantenerlo en sus filas.



El técnico merengue reiteró este viernes que habrá cambios a final de temporada aunque ahora no va a decir "quién se va a quedar, quién se va a ir".



"El próximo año veremos lo que vamos a hacer, este año nos ha costado, hay que aceptar que este año hemos tenido dificultades para marcar, ¿cambiaremos cosas?, sí", dijo Zidane, quien, sin embargo, rechazó adelantar cuales podrían ser esos cambios.



"El próximo año, cosas vamos a hacer, pero no vamos a hablar de eso ahora", insistió el técnico blanco, quien aseguró "no lo tengo decidido (las eventuales bajas y altas). Nos queda un mes y medio de competición".



