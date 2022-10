Leicy Santos, la leona de Lorica que marcó el primer triplete en la Liga Femenina

No vio puerta en la primera fecha del fútbol femenino colombiano, pero Leicy Santos se desquitó este fin de semana en El Campín al marcar tres golazos en la holgada victoria por 6-0 de Santa Fe ante Huila.

La mediocampista de Lorica, Córdoba, está en boca de los aficionados al fútbol, pues el domingo en Bogotá demostró que tiene con qué ilusionar a los hinchas ‘cardenales’ al convertirse en la primera jugadora en anotar un triplete en la historia del fútbol nacional.

Pero si tuviera que elegir, Leicy prefiere recordar por siempre su primera anotación, “un gol de no olvidar. Por ser mi primer gol en la liga va a ser algo que me marcará mucho y siempre lo tendré como un bonito recuerdo”.

Sin embargo, en el momento más importante de su vida, sus padres no la pudieron acompañar, y no fue sino hasta el final del encuentro cuando se enteraron que su hija se convertía en la estrella de la jornada.

“En el pueblo, en San Sebastián, se les fue la luz. Cuando salí del partido y estaba en el camerino, mi papá me llamó. Me contó que no había visto ninguno de los goles, pero que más o menos mi hermano les había contado porque por Facebook se había enterado”, dijo entre risas la goleadora.

Pese a que es originaria de la costa atlántica, por excelencia cuna de futbolistas y deportistas, en su tierra natal Leicy no tuvo la oportunidad de hacer lo que más le gusta en la vida; con apenas 12 años llegó a Bogotá, se acostumbró a la altura, el frío y la gente, y demostró que tiene madera para ganarse la vida pateando un balón.

Por eso Leicy quiso enviar un mensaje a todos los hinchas del fútbol para que apoyen el inicio de la primera liga de fútbol profesional femenino: “Lo que van a ver será siempre un buen futbol, van a ver siempre unas jugadoras que quieren brindar un buen espectáculo. Vayan y apoyen, van a disfrutar del fútbol que todas queremos brindarles”.