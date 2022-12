Lewandowski se ofrece al Real Madrid y se pone en la mira de los españoles

El delantero polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski se habría ofrecido para llegar al Real Madrid el próximo verano y así cumplir un viejo deseo tanto del jugador como del club blanco, según lo reseña el diario Marca.

De acuerdo con la publicación, el atacante siempre ha sido del gusto de la ‘casa blanca’ y, en medio de la crisis que afrontan los merengues, podría ser la próxima bomba del mercado europeo.

“Lewandowski cree que ha llegado el momento de dar el paso e intentar una aventura que siempre ha parecido imposible, pero que ante la insistencia del jugador, puede empezar a tomar forma”, menciona el diario frente a la llegada del polaco a las toldas madrileñas.

Sin embargo, advierte que no será una operación sencilla, pero que dos de las partes (jugador y Madrid) parecen decididas a cerrar las negociaciones. “La otra, el Bayern, parece decidida a no cerrar las puertas a nadie que no quiera seguir en Múnich”.

Cabe señalar que Lewandowski, de 29 años de edad, tiene contrato con los alemanes hasta el 2021, algo que no sería un problema si las tres partes llegan a un acuerdo económico y deportivo.

De hecho, recuerda el rotativo,

, pero las negociaciones no llegaron a su final.

