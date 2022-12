Lo mejor es dar un paso al costado: Bréiner Castillo anuncia su retiro del fútbol

El exarquero del Atlético Huila Bréiner Castillo anunció en entrevista con El Camerino las razones de su retiro del fútbol profesional que, según explicó, pasa por la imposibilidad de seguir exigiéndose un máximo rendimiento a diario.

Castillo, quien militó en el FPC desde 1997, cuando debutó en el Deportivo Cali, y pasó por otros 10 equipos, dijo que nunca se está lo suficientemente preparado mentalmente para dejar el fútbol como actividad profesional.

“Por más que te prepares, es algo indescriptible. Es un profundo dolor, como perder algo de ti y así me pasó. Igual estoy más tranquilo, pero por más que te prepares el golpe siempre es fuerte”, contó.

El ahora exarquero explicó asimismo que no le faltan fuerzas para entrenar, pero sí cree le fallará el cuerpo a la hora de exigirse como lo ha venido haciendo estos años.

“Todavía me levanto con mucho ánimo, disfruto un rondo, todavía me lo gozo y entreno. Mi retiro pasa más por el tema de la lesión, yo tengo una manera de entrenarme con exigencia al máximo, es mi posición día a día, y sé que si continúo hoy esa exigencia no la voy a tener, entonces para mí siempre la confianza vino en el día a día. Sé que hoy no lo puedo hacer (…) es mejor dar un paso al costado”, contó en El Camerino.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

