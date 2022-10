¡Lo que se perdió Falcao! por poco hace el gol del año

A pesar de que Radamel Falcao no logró anotar en la victoria del Monáco ante el Guingamp en la fecha 27 de la liga de Francia, una jugada del 'Tigre' al minuto 37 ha causado sensación en los aficionados del fútbol.



En aquellos instante del encuentro el Monáco se encontraba con el dominio del compromiso y generaba las mejores opciones en ataque, justamente Falcao pudo anotar luego de un gran chilena que por poco termina en el fondo del arco.



Para la mala fortuna de Radamel, el balón paso cerca del arco y no tuvo destino de gol, a lo cual el 'Tigre' respondió llevandose las manos a la cabeza en señal de que no podía creer que su espectacular jugada no terminará con el glorioso grito de gol.



Finalmente, el técnio del equipo monages, Leonardo Jardim, decidió sacar al 'Tigre' al minuto 81 del terreno de juego y meter en su lugar al futbolista Guido Carrillo.



