‘Locomotora’ Castro confiesa que tuvo sexo antes de una pelea y abre debate

Jorge Fernando ‘Locomotora’ Castro, el exboxeador campeón del mundo en la categoría medio, confesó que tuvo sexo minutos antes de salir al ring, una de las prácticas que más prohíben hoy en día los entrenadores en la mayoría de las disciplinas.

“Me encantaba el sexo y siempre lo dije. Una vez lo hice en el vestuario, en una pelea en Comodoro Rivadavia. No me afectaba en el momento, me consideraba un tipo fuerte, capaz de hacer cualquier cosa arriba del ring”, confesó en entrevista en Radio La Red.

Usualmente la recomendación que se les da a los deportistas por parte de los cuerpos técnicos y entrenadores es concentrar y mantener total descanso antes de partidos, peleas o competencias, algo que ‘Locomotora’ en ese momento no tuvo en cuenta.

En entrevista con Blog Deportivo, el exboxeador confesó que lo hizo solamente esta vez, cuando tenía 24 años y, además, fue descubierto por su equipo de entrenamiento.

“Lo hice una sola vez en el vestuario. No se si otro hizo lo mismo que yo. Esa vez gané por nocaut en el segundo round", recordó.

Escuche aquí la entrevista completa con Jorge ‘Locomotora’ Castro en Blog Deportivo:

