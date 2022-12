Lorena Arenas, quinta en el Mundial de Atletismo en Doha

La colombiana Lorena Arenas valoró positivamente su quinto puesto en los 20 kilómetros marcha del Mundial de atletismo de Doha de este domingo, ya que compitió mermada físicamente tras lesionarse durante la preparación.

"La verdad es que estoy súper feliz. He competido lesionada, así que es un gran resultado. Durante la competencia también me caí. Creo que fue un grandioso resultado, poder estar entre las cinco mejores del mundo", dijo a la AFP al término de la carrera.

Arenas tuvo problemas recientes en la cadera y en una tibia, que empezó a sufrir en la concentración en España, previa a este Mundial.

"Llegué a pensar que no iba a poder competir en este Mundial, pero nunca perdí la esperanza. Venía de ser campeona panamericana y me dije a mí misma que no había límites", afirmó.

Lorena Arenas ya había acabado en el quinto puesto en el Mundial de Londres, hace dos años.

Fue una de las integrantes del grupo de cabeza de seis marchistas que se formó en el kilómetro 12, pero hacia el kilómetro 15 fue quedando ligeramente retrasada.

Terminó la prueba con un tiempo de 1h34:36, a un minuto y 23 segundos de la ganadora, la china Liu Hong (1h32:53).

"Durante la competencia hubo muchos tropezones, muchos golpes. Yo literalmente me caí. Intenté volver al grupo, pero fue todo muy complicado", explicó.

